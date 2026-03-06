Zazzaroni, rivelazione clamorosa sul VAR: cosa disse Tavecchio a Cucci «per fermare la Juventus». La confessione

Zazzaroni ha fatto questa confessione sul VAR, rispolverando una clamorosa rivelazione di Tavecchio a Italo Cucci

Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello Sport. Dieci anni fa il mondo del calcio subiva una rivoluzione tecnologica che prometteva di spazzare via ogni tipo di polemica e veleno dal rettangolo verde. Oggi, a distanza di un decennio esatto, il bilancio tra le grandi aspettative iniziali e la realtà dei fatti resta fortemente controverso. Come ricordato dalla stampa, «Il 5 marzo 2016 l’Ifab approvò l’uso del supporto tecnologico nel calcio». Tuttavia, l’evoluzione di questo prezioso strumento fatica ancora a compiersi. La sensazione diffusa, analizzando i campionati recenti, è che la tecnologia «è solo alle Elementari, commette ancora errori grossolani di grammatica calcistica e non sembra pronto per il salto alle Medie».

Il retroscena su Tavecchio e l’obiettivo di frenare la Juventus

Le innovazioni, soprattutto nel panorama sportivo italiano, vengono spesso piegate alle ossessioni locali. Emerge infatti un retroscena clamoroso legato all’introduzione della moviola in campo. «Secondo il presidente federale che il 19 agosto 2017 avviò la sperimentazione in Serie A, Carlo Tavecchio, il Var serviva a frenare la Juve». Una confessione nuda e cruda da parte di Tavecchio a Italo Cucci.

L’aneddoto svelato nell’editoriale prosegue con dettagli precisi: «Lo disse a Italo Cucci e me lo ripetè qualche tempo dopo nella sala Freccia Club della stazione di Milano». In quell’occasione, il dirigente si lasciò sfuggire anche un’altra indiscrezione, «prima di aggiungere che il miliardario della moda Bernard Arnault si stava interessando al Milan». A conferma di questa accurata ricostruzione storica, si sottolinea che «di recente Cucci si è semplicemente limitato a riportare le parole del dirigente».

Le tensioni in tribuna a Carrara e le offese a Rocchi

L’anniversario della tecnologia non ha purtroppo placato gli animi roventi negli stadi italiani. «Per festeggiare in anticipo – nonostante porti sfiga – il compleanno del Var mercoledì sera, a Carrara, alcuni tifosi hanno riempito di offese, tante, e banconote, poche, il designatore Rocchi». Una reazione amara che evidenzia come il sistema cerchi costantemente un bersaglio fisico da colpire, perché, in fondo, «con qualcuno bisogna pur prendersela».

Il flop in Lega Pro e i dubbi sul futuro

Oggi il sistema si trova davanti a un bivio complesso. «Stabilito che non si torna più indietro», bisogna fare i conti con i controversi esperimenti attuali, avendo ormai «appurato che il Var a chiamata adottato in Lega Pro sta facendo più danni della grandine».

L’interrogativo finale resta sospeso e riguarda l’intero assetto calcistico: la critica si domanda «come si possa arrivare all’ottimizzazione della risorsa». La risposta è rassegnata e pungente, «dal momento che la crescita culturale e l’obiettività nel nostro Paese sono vietate per legge».