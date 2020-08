Ze Elias: «Messi? Il Barcellona non lo lascerà andare facilmente»

Ze Elias, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra e di Messi ai microfoni di Radio Sportiva

RICORDI – «Mentre guardavo Inter-Shakhtar ero teso e ripensavo alla nostra finale contro la Lazio. Le chiacchiere con Simoni e Ronaldo, Mancini che aveva parlato troppo in qualche intervista, mi sono ritornati in mente tanti momenti. Contro il Siviglia l’Inter entrerà in campo per vincere e ci sono le qualità per farlo».

MESSI – «Ci sono tantissime voci. L’Inter è una grande squadra, ma Messi è una bandiera del Barcellona e non lo lascerà andare facilmente. Non va d’accordo con alcuni dirigenti, ma se fossi il presidente blaugrana mi farei da parte per far costruire una nuova squadra intorno a Messi».