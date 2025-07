Zelezny Roma: adesso è ufficiale l’arrivo in giallorosso dell’ex Juve! Ecco il comunicato del club

Zelezny Roma: ora è ufficiale l’arrivo in giallorosso dell’ex Juventus! Ecco il comunicato del club capitolino

La notizia lanciata in anteprima da Juventusnews24 è ora confermata: Radoslaw Zelezny, promettente centrocampista polacco classe 2006, ha firmato con la AS Roma, lasciando definitivamente la Juventus Primavera dopo il mancato rinnovo contrattuale. Il giovane talento, noto per la sua visione di gioco e per la capacità di dettare i tempi a centrocampo, è pronto ad affrontare una nuova sfida nella capitale.

Profilo del giocatore

Zelezny è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove si è distinto per la sua eleganza tecnica e la maturità tattica nonostante la giovane età. Alto 1,80 m, piede destro, ha agito prevalentemente da regista ma ha dimostrato anche una buona adattabilità in ruoli più avanzati. La stagione 2024/2025 lo ha visto protagonista con diverse presenze nel campionato Primavera 1, attirando l’interesse di club italiani ed esteri.

Strategia giallorossa e prospettive future

Il trasferimento di Zelezny rientra in una strategia della Roma volta a rafforzare la Primavera, puntando su profili giovani e di qualità. Il club capitolino, guidato sul fronte giovanile dall’allenatore Federico Guidi, noto per la sua capacità di valorizzare talenti emergenti, si è mostrato particolarmente attivo in questa sessione di mercato.

Con l’ingresso di Radoslaw Zelezny nella Roma, si apre un nuovo capitolo per il giovane ex Juventus. I fan giallorossi sperano di vedere presto il suo talento brillare anche tra i professionisti.

COMUNICATO – «L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Radoslaw Zelezny. Il portiere ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’altra stagione. Classe 2006, l’estremo difensore ha militato nella Juventus dal 2022 al 2025, difendendo i pali delle squadre under 17 e Primavera. Zelezny ha scelto la maglia numero 91, sarà il sesto calciatore polacco della storia giallorossa. Benvenuto a Roma, Radoslaw!»