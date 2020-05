Le parole di Zdenek Zeman sulle possibili modifiche del regolamento in caso di ripresa e anche su Chiellini

Torna a parlare Zdenek Zeman, ex allenatore fra le altre di Lazio e Roma. Il boemo, nel corso di Un giorno da Pecora, ha parlato della possibile introduzione delle 5 sostituzioni a partita e anche di Giorgio Chiellini.

LE SOSTITUZIONI – «È un’altra di quelle cose che rende il campionato irregolare. Non si possono giocare 20 partite con 3 cambi e le altre con 5, non si possono cambiare le regole nel corso della stagione. Non sarebbe solo la Juve a trarne vantaggio, tante squadre che hanno una panchina lunghissima e che mandano in tribuna fior di giocatori».

CHIELLINI – «Non so di cosa si tratti, non ho letto nulla. Di sicuro la parola ‘odiare’ nel calcio è brutta. Forse l’ha detto perché l’Inter è la squadra contro cui ha perso di più, non lo so, non conosco le statistiche a riguardo, né le motivazioni».