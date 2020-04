Zenit, Kokorin: «Futuro? Molte squadre interessate, l’Italia mi piace»

Aleksandar Kokorin apre a un possibile trasferimento in un club di Serie A: le parole dell’attaccante russo

Intervenuto ai microfoni di Radio Centro Suono Sport, Aleksandar Kokorin, attaccante in forza al Sochi e di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato del suo futuro.

«Ci sono molte squadre interessate, fra poco scadrà il mio contratto e dovrò fare un punto della situazione. L’Italia mi piace, mi piace lo stile di vita italiano, anche se in Serie A si gioca in maniera più chiusa rispetto alla Liga. Totti? So che cosa rappresenta per Roma e per la Roma. Quando sono stato a Roma ho assaporato tutto l’amore che la città ha per questo giocatore. Io mi sono fatto dare due maglie da lui: una l’ho tenuta per me e un’altra l’abbiamo messa all’asta per beneficenza. È stato un giocatore fantastico».