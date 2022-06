Zerbin Napoli, parla l’agente: «Rinnovo? Non è vero nulla!»

L’agente del giovane esterno del Napoli Zerbin ha parlato delle voci su un ipotetico rinnovo di contratto del suo assistito con gli azzurri

Furio Valcareggi, agente tra gli altri di Alessio Zerbin, ha parlato delle voci sul rinnovo di contratto del suo assistito con il Napoli.

RINNOVO – «Se c’è un accordo contrattuale tra Napoli e Zerbin per un contratto triennale a cifre già stabilite? Lo leggo su Tuttosport, ma devo dire che non è vero niente! Mi meraviglio di questa testata che scrive cose assolutamente non vere. Giuntoli ci chiamerà, spero che succeda a Dimaro. Certo, vi dico che il ragazzo vuole il Napoli. E come potrebbe non desiderarlo? Meglio del Napoli ci sono solo Inter, Milan e Juventus».