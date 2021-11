Zidane al Manchester United: lo vuole Cristiano Ronaldo

Zidane è tra i candidati a sostituire Solskjaer sulla panchina del Manchester United: lo vuole Cristiano Ronaldo

C’è anche il nome di Zinedine Zidane tra i possibili candidati a sostituire Ole Gunnar Solskjaer come nuovo allenatore del Manchester United.

Secondo quanto riferito dal Times, in particolare, un ex Juventus starebbe provando a convincere l’ex tecnico del Real Madrid a raggiungerlo in Premier League dopo i trionfali anni vissuti insieme in Spagna: Cristiano Ronaldo. Oltre al portoghese, pure Varane starebbe tentando di fare lo stesso.