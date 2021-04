Zinedine Zidane non si sbilancia sul suo futuro sulla panchina del Real Madrid

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa non si sbilancia sul suo futuro e tiene sulle spine il club madrileno. Il tecnico francese ha il contratto in scadenza nel 2022.

«Vivo alla giornata, mi preoccupa l’oggi e non quel che sarà fra un mese o due. Devo pensare a finire bene la stagione, poi se ne parlerà».