Zielinski: «Ringrazio Sarri. Ancelotti? Grande allenatore»

A poche settimane dall’inizio del Mondiale, il centrocampista polacco Piotr Zielinski ha parlato del campionato appena concluso con il Napoli

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato dei suoi obiettivi e della stagione appena conclusa con i partenopei all’emittente polacca TVP Sport: «Al momento sono concentrato sul Mondiale in Russia, anche se sono ancora amareggiato per il secondo posto conquistato in campionato, nonostante i 91 punti. Purtroppo nel finale siamo calati, ma la stagione è stata comunque buona, non posso che essere soddisfatto di quanto ho fatto».

Il centrocampista continua: «Ancelotti? Si tratta di un grande allenatore, che ha vinto tanto. Però vorrei ringraziare Maurizio Sarri, un tecnico brillante grazie al quale sono cresciuto molto. Se il mister è stato sorpreso di quanto è successo? Non lo so, ma sono certo che avrà il tempo per rifletterci su».