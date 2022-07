Torino, Zima: «Mi sento bene. Quest’anno spero di giocare di più». Le parole del difensore granata

David Zima, difensore del Torino, ha parlato dal ritiro austriaco dei granata.

«La preparazione è molto dura, per fortuna qui in Austria il clima è più fresco: mi sento bene, ma so che devo crescere. Devo migliorare tecnicamente e fisicamente, lavorando tanto in palestra, anche se nel primo anno in Italia sono cresciuto molto nella mentalità. Per la nuova stagione spero di giocare e affrontare tanti grandi attaccanti. Ci stiamo allenando duramente, speriamo di arrivare pronti al campionato. Posso giocare sia a destra che al centro: a destra si può attaccare di più, in mezzo devi stare attento all’attaccante avversario. Venerdì avremo l’Eintracht, mi aspetto una gara molto dura».