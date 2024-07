Zirkzee e il calciomercato: una BIG EUROPEA pronta a comprare l’attaccante del Bologna

Fabrizio Romano ha fornito questo aggiornamento sul centravanti del Bologna Zirkzee: fortemente ricercato da molte big (Milan e non solo).

PAROLE – «La notizia delle ultime 24/48h è che il Manchester United sta avanzando positivamente nei colloqui con i rappresentanti di Zirkzee per quanto concerne il contratto Per il Manchester la clausola non è problema ma prima devono avere tutto accordato col giocatore. Per il Milan la situazione è sempre la stessa. Affare bloccato, col Milan non intenzionato a pagare quell’importo di commissioni e con l’unica possibilità per chiudere l’affare che è una riduzione delle commissioni da parte del procuratore».