Manchester United, stagione finita per Zirkzee? La conferma di Amorim

Stagione finita per Joshua Zirkzee dopo l’infortunio al ginocchio: la conferma la dà il tecnico del Manchester United Amorim

Brutta notizia per Joshua Zirkzee: la sua stagione termina in anticipo a causa di un infortunio al tendine del ginocchio sinistro rimediato nella sfida contro il Newcastle. A confermare lo stop è stato direttamente l’allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, che in conferenza stampa ha dichiarato: «Zirkzee non tornerà in campo, la sua stagione è finita».

Si chiude così l’annata d’esordio in Premier League per l’ex attaccante del Bologna, autore di 7 gol e 3 assist in 48 presenze complessive. Un percorso condizionato anche da alcuni problemi fisici, che non ha convinto i tifosi dei Red Devils e la critica inglese.