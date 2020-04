Ziyech saluta l’Ajax: «Ora mi aspetta il Chelsea»

Ziyech dice addio all’Ajax dopo la fine definitiva della stagione in Olanda: «Ora mi aspetta il Chelsea»

Hakim Ziyech ha salutato l’Ajax dopo l’annuncio della sospensione definitiva dell’Eredivisie. Il trequartista marocchino si trasferirà al Chelsea nelle prossime settimane: «Avrei voluto chiudere in un modo migliore ma custodirò i ricordi più belli, specie della passata stagione».

«Per come abbiamo disputato la Champions League, stupendo il mondo intero con il nostro gioco. Abbiamo lasciato qualcosa all’Ajax ma per me ora è tempo di qualcosa di nuovo. Ora mi aspetta il Chelsea e quando sarà possibile inizierò la mia avventura a Londra. Sapere che il mio futuro è già deciso dà una sensazione piacevole».