Zoff ricorda Pertini: «Lo sentii vicino, ma nello Scopone sbagliò lui»

Dino Zoff ricorda il presidente Sandro Pertini a 30 anni dalla sua scomparsa: ecco le parole del campione del Mondo 1982

L’immagine di Sandro Pertini che esulta al terzo gol azzurro in Italia-Germania è rimasta negli occhi di tutti. Dino Zoff, a distanza di 30 anni dalla sua scomparsa, lo ricorda su La Repubblica.

PERTINI – «Nel 1982 lo sentii vicino umanamente, senza ipocrisie. Accadde lo stesso a milioni di italiani vedendolo alzarsi in piedi in estasi al terzo gol nella notte della finale e urlare quello che tutti stavano pensando ‘non ci prendono più… non ci prendono più…’».

SCOPONE – «Causio tentò una ‘ballata ciucca’, come si dice in gergo. Una specie di trappola, calò un sette, Pertini lo lasciò passare e Bearzot prese di settebello. Tecnicamente parlando, una catastrofe. Pertini era uno che sapeva giocare, ma in quel momento accusò me di aver sbagliato. E io ovviamente lo rimproverai, sia pure con garbo, del contrario. Avevo ragione io e il presidente lo sapeva benissimo».