13 gennaio 2005, la tripletta di Lazzari elimina la Juventus dalla Coppa Italia

L’impresa dell’Atalanta di Delio Rossi (ultima in classifica) in Coppa Italia battendo la Juventus con una tripletta di Andrea Lazzari

L’ultima contro la prima può sembrare un risultato scontato, poi ci sono le volte in cui il meno favorito ha la meglio: tipo l’Atalanta nel 2004-2005. Essa sarà anche stata una squadra finita ultima in classifica (con una cavalcata comunque ricordata dai tifosi), ma in Coppa Italia si tolse la soddisfazione di battere la capolista Juventus.

13 gennaio 2005, l’Atalanta di Delio Rossi affronta agli ottavi di Coppa Italia la Juventus per il match di ritorno: all’andata finì 2-0 per i nerazzurri guidati da una doppietta di Lazzari (con Mandorlini in panchina), ma serve l’ultimo step.

Il match è un susseguirsi di svantaggi e recuperi praticamente istantanei: all’autogol di Natali e alle reti di Trezeguet e Zalayeta risponde sempre e solo Andrea Lazzari. Un 3-3 tanto paradossale quanto emozionante.