Il 22 luglio 1963 è nato Emilio Butragueno, meglio noto come “El Buitre”: ha scritto pagine di storia del Real Madrid

Per tutti “El Buitre“, ovvero l’avvoltoio in spagnolo. Ma in carriera è stato anche soprannominato “El Caballero Blanco” per la sua militanza madridista. Emilio Butragueño, nato il 22 luglio 1963, ha infatti legato il suo nome al Real Madrid: da giocatore prima e da direttore delle relazioni istituzionali poi.

Autore di 171 reti in 563 presenze con la camiseta blanca, Butragueño è stato campione di Spagna in sei occasioni, cinque delle quali consecutive (dal 1986 al 1990). Ha inoltre vinto 2 Coppe di Spagna e 4 Supercoppe Spagnole, mentre in campo internazionale si è aggiudicato la Coppa Uefa per due stagioni di fila: nel 1984/85 e nel 1985/86.