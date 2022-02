ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La 777 Partners società proprietaria del Genoa ha prelevato anche il Vasco Da Gama in Brasile.

Offerta da 121 milioni di euro per rilevare il 70% delle quote, accordo che sarà formalizzato in 90 giorni. La stessa società a comunicarlo con una nota americana.