Abraham, gelo con Zaniolo: rimossi gli auguri social

Abraham toglie dai social gli auguri a Zaniolo. Ennesimo tassello del caso Zaniolo, sempre più vicino alla Juve?

Gli auguri per il compleanno di Nicolò Zaniolo rischiano di diventare un caso. Nella giornata del suo compleanno, sono molti gli auguri ricevuti dal calciatore della Roma. Tra questi quelli di Moise Kean, riportati nelle storie di Instagram.

Diverso trattamento per gli auguri di Tammy Abraham. Il compagno di squadra ha postato una foto dei due esultanti, senza venire però citato da Zaniolo. Dopo alcune ore il post è scomparso. Ennesimo tassello per il futuro di Zaniolo in bianconero?