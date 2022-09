Acerbi, Biasin: «Ecco come si è arrivati a lui»

Le parole di Biasin sull’arrivo di Acerbi all’Inter: «Senza budget non puoi prendere un giovane di prosettiva»

Intervenuto all’interno del programma Tutti Convocati, il giornalista Federico Biasin ha parlato dell’arrivo di Francesco Acerbi all’Inter. Di seguito le sue parole.

«Bisogna capire perché si è arrivati a quello. Con un budget 0, pensare di prendere un giovane di prospettiva diventa impossibile perché ti chiedono un prestito oneroso. Questo è il sacrificio per mantenere tutti i titolari in difesa. Non è partito nessuno».