Acerbi e Correa, primo gol con la maglia della Lazio – VIDEO

La Lazio può esultare per la prima rete in maglia biancoceleste di due nuovi acquisti, Francesco Acerbi e il Tucu Correa

Prime gioie in biancoceleste per Acerbi e Correa. I due nuovi acquisti della Lazio 2018/2019 vanno entrambi in gol e decidono la sfida alla Dacia Arena contro l’Udinese.A sbloccare il delicato match del Friuli ci pensa Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio trova il primo gol in maglia biancoceleste al minuto 61, in occasione di un tap-in vincente successivo ad un calcio di punizione, l’ex centrale del Sassuolo è lesto a raccogliere e depositare in porta per la rete del vantaggio capitolino.

Il gol è stato successivamente convalidato dal VAR che ha analizzato la posizione di Acerbi al momento della respinta di Scuffet. Cinque minuti dopo lo 0-1 arriva anche il secondo gol della Lazio, il raddoppio è tutta opera del Tucu Correa, una splendida giocata in area di rigore che si conclude con la rete dello 0-2. Pregevole l’azione dell’ex Sampdoria che prima supera uno contro uno l’avversario Stryger Larsen e con il piatto destro indirizzato all’angolino basso batte Scuffet per la seconda volta. Anche per Correa si tratta del primo gol con la maglia biancoceleste dopo l’arrivo in estate per l’ex Samp.