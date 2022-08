Acerbi Inter, chiusura a inizio settimana: due nodi da sciogliere per la definitiva fumata bianca

Secondo La Gazzetta dello Sport Francesco Acerbi sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore dell’Inter. Già venerdì il difensore potrebbe essere nerazzurro e fronteggiare i suoi attuali compagni di squadra

La chiusura è in agenda all’inizio della settimana in arrivo e che il passaggio decisivo è già stato fatto: per risparmiare i 2,5 milioni di ingaggio del giocatore, infatti, il presidente Claudio Lotito ha infatti aperto al prestito senza l’obbligo di riscatto. L’entità dell’indennizzo che l’Inter riconoscerà alla Lazio per il prestito e le due mensilità di luglio e agosto che Lotito non vorrebbe corrispondere ad Acerbi sono gli ultimi nodi da sciogliere.