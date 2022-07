Acerbi, il Monza non perde le speranze: Galliani ci prova 

Calciomercato Lazio: il Monza non perde le speranze per Acerbi e Galliani prova a convincere il difensore

Sulle tracce di Francesco Acerbi, sempre in uscita dalla Lazio, c’è anche il Monza intenzionato a portare a casa rinforzi di esperienza e qualità in vista della prima stagione di Serie A.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore non sarebbe convinto dell’ipotesi brianzola ma Galliani sarebbe a lavoro per capire se ci sono margini per far cambiare idea ad Acerbi.