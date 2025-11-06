Torino, Adams ci crede: «Sosteniamo Baroni, con Simeone ci completiamo. Il derby con la Juve? Ecco cosa mi aspetto»

Ché Adams non usa giri di parole, dal rapporto con Marco Baroni e Giovanni Simeone, alla città di Torino. E per il derby con la Juventus…

Sono passati più di dieci anni dall’ultima vittoria del Torino nel derby contro la Juventus. Allora ad annientare le squadra bianconera ci pensarono Fabio Quagliarella e Matteo Darmian, oggi le speranze dei tifosi granata sono tutte rivolte verso la neo coppia dell’attacco di Marco Baroni: Ché Adams e Giovanni Simeone. Lo sa bene lo scozzese, che – in previsione della stracittadina in programma sabato tra le mura dell’Allianz Stadium – ha suonato la carica in un’intervista rilasciata sulle colonne de La Stampa. «Non battiamo la Juve da troppo tempo», il suo atto di fede. Così proverà a passare dalle parole ai fatti (o meglio, ai gol). Ecco alcuni estratti salienti del suo intervento:

LA COPPIA ADAMS – SIMEONE – «Con Giovanni mi trovo benissimo, ci completiamo. Conosciamo i nostri punti di forza e lavoriamo per migliorare l’intesa».

IL RAPPORTO CON BARONI – «Abbiamo ottenuto ottimi risultati, tutta la squadra lo sostiene: crediamo in lui e in quello che facciamo. I risultati iniziali non sono stati confortanti, ma adesso la strada è giusta, perseguiamo insieme gli stessi obiettivi. Una cosa che mi piace del coach, la facilità di dialogo: se hai un problema, puoi parlargli tranquillamente»

LA STAGIONE COL TORINO – «Finora, la nostra, è una buona stagione e speriamo di continuare così. Conosciamo bene le qualità bianconere, ma abbiamo fiducia in noi stessi e sappiamo cosa fare».

IL TABU NEL DERBY – «Abbiamo una grande opportunità per restituire qualcosa ai tifosi. Non vediamo l’ora di scendere in campo, di affrontare con cuore e coraggio una partita sentitissima».

LO SPIRITO GUERRIERO DI ADAMS IN CAMPO – «Mi piace dare sempre tutto, giocare ogni partita come se fosse l’ultima. È un po’ un marchio scozzese, sabato mi aiuterà sicuramente».

COME SI TROVA ADAMS A TORINO – «Una città fantastica, con la mia famiglia stiamo benissimo: c’è tanto da fare e da vedere, la gente è accogliente».