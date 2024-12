Adani contro la Juve: «Deve cambiare la filosofia. Subisce tanti goal e non segna. I bianconeri devono risolvere quel problema»

Adani duro sulla Juve dopo i recenti risultati dei bianconeri in campionato: il commento del noto opinionista sulla squadra di Thiago Motta

Alla Domenica Sportiva, Daniele Adani ha così commentato le difficoltà della Juve. Ecco cosa ha detto sui bianconeri.

LE PAROLE – «Io penso che l’idea di gioco della Juventus sia giusta, ma è dodicesima per tiri in porta fatti, mentre dovrebbe essere ai primi posti. Cerchi di giocare, di cambiare filosofia. Prima non subiva gol e attaccava, ora cerca di attaccare ma subisce di più e prende gol banali. Ma per me il problema resta quello: col City ti difendi, poi esci e diventi pericoloso, ma se devi dominare la partita e non tiri in porta, rimani a metà del guado. Dovrebbe cambiare il modo di calciare in porta, perché la Juve ha una fase offensiva scarsa e insufficiente».