Adani esalta De Zerbi: «Nazionali? Scelta perchè crede in un principio»

Lele Adani esalta De Zerbi e la decisione del Sassuolo di escludere i nazionali in via precauzionale: ecco le sue dichiarazioni

«De Zerbi non ha utilizzato Ferrari e Locatelli per precauzione, ma erano negativi. Le cose le fa per valore, perchè ci crede, non solo per parlare. E contro la Roma ha rinunciato a 7 titolari. Se tu credi che sia giusto fare questo, credi in un principio anche in merito alla situazione che stiamo vivendo da un anno. Per questo non perde mai De Zerbi, al limite lascia punti».