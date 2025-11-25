Addio Scudetto, per l’Inter si mette male: prove schiaccianti

Dopo l’ennesima sconfitta in un big match, per l’Inter si mette davvero male dal punto di vista della lotta scudetto: prove schiaccianti.

L’Inter ha subito l’ennesima sconfitta nei big match nel corso di questa stagione. I nerazzurri sono stati battuti dal Milan per 1-0 e, anche se sono ancora pienamente in lotta per le primissime posizioni in Serie A, hanno già subito quattro sconfitte. Troppe per chiunque per pensare di poter conquistare la Serie A.

Certo, il calcio è a dir poco imprevedibile e tutto quanto può ancora succedere, inoltre la squadra allenata da Cristian Chivu ha dimostrato di poter ottenere risultati assolutamente convincenti. In ogni caso, che la si pensi in un modo o nell’altro, una cosa è certa: grazie alle ultime dimostrazioni, per il club milanese si mette davvero male in chiave scudetto.

Inter, si mette male per lo scudetto: ecco perché

Il momento positivo del Bologna continua, e così si inserisce nella lotta per la conquista dello scudetto. Il lavoro di Vincenzo Italiano sta portando frutti rigogliosi, lui che è arrivato in Emilia-Romagna per sostituire Thiago Motta ha ottenuto sicuramente quelli che possiamo considerare risultati eccezionali e di assoluto livello fino a questo momento. Se le favole Bologna e Roma al momento dimostrano di poter stare al top in Serie A, meritandolo anche particolarmente, l’Inter ha l’obbligo di iniziare a preoccuparsi.

Dopo aver perso contro Juventus e Napoli, anche il derby contro il Milan è terminato con zero punti per la squadra allenata da Cristian Chivu. Risultati, questi, che raccontano una difficoltà generale per la squadra di sfruttare le occasioni al meglio (pensiamo ai legni colpiti contro i rossoneri) per evitare di ritrovarsi durante i finali di partita a rincorrere gli avversari. Finché la matematica non condanna nessuno, è giusto parlare di scudetto anche per l’Inter, per quanto abbia perso già quattro partite in Serie A nel corso di questa stagione.

Un risultato che può contribuire a preoccupare l’allenatore e il suo staff. Anche perché, quella che stiamo vivendo, non è una stagione come tutte le altre. Oltre a nerazzurri, Milan e Napoli, anche Roma e Bologna si stanno facendo valere. In più, la classifica è molto corta nelle prime 7-8 posizioni del campionato, il che significa che il margine di errore è molto più sottile rispetto al passato. Un campionato più equilibrato e divertente che, però, può mettere nei guai l’Inter, che ha già perso fin troppe partite. E siamo soltanto a fine novembre.

