Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Marte delle ambizioni del Napoli.

INSIGNE – «Lorenzo sta molto bene, è tranquillo, pensa che stia nascendo un Napoli forte. Io penso che la squadra abbia bisogno ancora di qualcosa ma è un mio pensiero».

MILIK – «Mi sembra scontato, credo sia fuori da ogni piano della società e lui sia mentalmente fuori dal Napoli. In quel ruolo sono anche abbastanza coperti con Petagna e Osimhen. Se dovesse andar via Koulibaly qualcosa in difesa andrebbe fatto, servirebbe anche un centrocampista. Io resto sempre dell’idea che i giocatori non debbano mai essere trattenuti quando vogliono andare via ma è corretto anche vendere alla giusta cifra».