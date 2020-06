Agente Kjaer: «Entro il 30 giugno sapremo se il Milan vuole riscattarlo»

Le dichiarazioni dell’agente di Kjaer, difensore del Siviglia in prestito al Milan, sulla possibilità del danese di restare in rossonero

Intercettato dai microfoni di milannews.it, l’agente di Simon Kjaer, Mikkel Beck, ha analizzato la situazione legata al futuro del suo assistito con la maglia del Milan.

«No, non abbiamo fissato nessun appuntamento fino ad ora. L’unica cosa che è veramente importante è la data entro cui il Milan può riscattarlo dal Siviglia, ovvero entro il 30 giugno. Aspettiamo questa data e sapremo se il Milan vorrà continuare l’avventura con Simon o no. Lo speriamo, perchè, come detto prima, a lui piace davvero molto il club. Simon pensa che possa aiutare la squadra nei prossimi 2-3 anni che verranno e ritiene, quindi, che possa essere una buona opzione sia per lui che per lo stesso club se continuassero insieme».