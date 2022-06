Ag. Lautaro: «L’Inter è già un grande club, perché dovrebbe andar via?»

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño, ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño, ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Lukaku? Sono legati, questo è evidente. Poi indossare questa maglia non è da tutti. È una cosa grande. Lautaro è felice a Milano, si sente protagonista, amato. E poi dovremmo andare via per cosa? Per dove? Siamo già al top».