Inter, pericolo Tottenham per Lautaro: Conte punta l’argentino

Conte non molla il suo pupillo: il Tottenham torna sulle tracce di Lautaro Martinez. Grande pericolo in vista per l’Inter

Stando a quanto riferito dal Mirror, anche Lautaro Martinez è nella lista di obiettivi di Antonio Conte per rinforzare sul mercato il suo Tottenham.

Il club ha messo a disposizione dell’ex tecnico dell’Inter un budget da 100 milioni per il mercato, che in parte potrebbe essere speso per dare l’assalto proprio al Toro.