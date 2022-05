Agente Mario Rui: «Chi dice che perderà il posto con Olivera mi fa ridere»

Agente Mario Rui: «Chi dice che perderà il posto per Olivera mi fa ridere». Le parole del procuratore del portoghese

L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha parlato a 1 Station Radio del suo assistito.

Le sue dichiarazioni: «Chi dice che Mario Rui rischia il posto mi fa ridere perché estremizza tutto. È arrivato un terzino e ora subito si dà per scontato che gli tolga il posto. Io vi ricordo che Mario Rui è il titolare e gioca a Napoli da cinque anni, ha fatto una stagione strepitosa. Con estremo rispetto per Olivera, sottolineo che è arrivato dal Getafe, non dal Real Madrid».