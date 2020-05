Agente Orsolini: «Napoli? Riccardo resta a Bologna»

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, allontana le voci che vorrebbero l’esterno del Bologna al Napoli

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha spento le voci di un imminente trasferimento dell’esterno al Napoli: «Riccardo è un giocatore del Bologna. Abbiamo un obiettivo che sono gli europei. Si trova benissimo a Bologna, ci fanno piacere gli interessamenti, ma stiamo bene nella città emiliana, credo resterà lì».

«Napoli è una società importantissima, ma non voglio creare false illazioni. In questo momento non è neanche il momento di parlare di mercato data l’emergenza Coronavirus», ha concluso il procuratore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.