Agente Radu: «Sarebbe felice di andare al Parma»

Radu pronto a lasciare il Genoa: il portiere rumeno vuole trasferirsi al Parma. Ecco le parole dell’agente del giocatore

Ionut Radu vorrebbe rimanere in Italia nonostante la rottura con il Genoa. Il portiere di proprietà dell’Inter gradirebbe la destinazione Parma, come ha sottolineato il suo stesso agente, Crescenzo Cecere.

Ecco le sue parole a ParmaLive.com: «Radu al Parma? Non ci si può mai sbilanciare fino a che non sono stati firmati i documenti e i contratti. Al momento ci sono contatti con Genoa e Inter, che è proprietaria del cartellino, però ci sono anche altri portieri in ballo. Stiamo lavorando, il giocatore sarebbe molto felice di venire a Parma ma siamo ancora in attesa di eventi. Ci auguriamo tutti di chiudere, siamo in attesa».