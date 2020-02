Agente Sepe: «È uno dei più forti in Serie A. Ritorno al Napoli? Vedremo»

L’agente di Sepe Mario Giuffredi ha parlato del suo assistito e di un eventuale ritorno al Napoli. Le sue parole

Mario Giuffredi, agente di Sepe, ha parlato del suo assistito durante gli Italian Sport Awards.

SEPE – «Io penso che sia arrivato a un livello per cui non può temere nessuno. Per me è uno dei 3-4 portieri più forti della Serie A, nonché il portiere più completo. Sepe non deve temere nessuno: è un portiere che può ambire a tutto. Credo sia sbagliato dire

che teme la concorrenza di Radu».

RITORNO AL NAPOLI – «Quando lo dissi era una provocazione, perché secondo me il Napoli il portiere ce l’aveva in casa. Ho sempre pensato che i calciatori napoletani non siano stimati nella loro città. Nel calcio mai dire mai: è sempre tifoso del Napoli, è più legato al Napoli che a tante altre cose. Mai dire mai: è un portiere che Gattuso stima tantissimo, vedremo quale sarà il suo futuro».