Agnelli Zhang, Juve Inter in tribuna: dall’amicizia alla Superlega, i retroscena sul rapporto tra i due presidenti

In occasione della partita di questa sera tra Juventus e Inter, Andrea Agnelli e Steven Zhang saranno presenti in tribuna. I due, come riportato da Tuttosport, sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo i recenti fatti riguardanti la Superlega.

L’uscita di scena da parte dell’Inter (prima italiana ad essersi chiamata fuori), non ha intaccato i rapporti tra i due presidenti. Agnelli e Zhang hanno un’amicizia particolare, di sicuro più forte rispetto all’era Moratti: i due, infatti, continuano a sentirsi e a frequentarsi, e questa sera si ritroveranno in tribuna all’Allianz Stadium.