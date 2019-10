Aguero felice a Manchester: «Non potevo scegliere club migliore del City»

Sergio Aguero, stella del Manchester City, si dice felice di vestire la maglia dei Citizens nella sua ottava stagione in Premier

Sergio Aguero ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del Manchester City, sulla sua esperienza con la maglia del club inglese. Ecco le sue parole.

«Non avrei potuto scegliere un club migliore del City. Mi sto godendo questa ottava stagione. Era dura immaginarmi così a lungo in un club ma se mi guardo indietro, capisco che era esattamente quel che volevo. Sono felice e lo sono dal primo giorno, anno dopo anno questa sensazione si è rafforzata. Qui, in questa città, sono a casa»