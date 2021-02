Aguero Juve, dalla Spagna: «Hanno già parlato col calciatore». Ma la concorrenza per l’attaccante del City è foltissima

Nonostante una stagione non positiva Sergio Aguero resta uno degli attaccanti più ambiti a livello internazionale. Il numero 10 del Manchester City va in scadenza nell’estate 2021 e rappresenta un’occasione più che ghiotta per i top club europei.

Secondo il giornalista José Alvarez de El Chiringuito Juventus e Inter si sarebbero interessante e avrebbero già parlato direttamente con l’argentino sui cui si muovono anche Barcellona e PSG. Per il momento la trattativa per il rinnovo col City e bloccata.