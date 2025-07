Ahanor si presenta all'Atalanta: «Umiltà e lavoro per crescere. Per me è un grande sogno giocare la Champions League» - Calcio News 24

Ahanor si presenta all’Atalanta. Ecco le parole riportate in conferenza stampa del nuovo braccetto sinistro nerazzurro

(INVIATO CALCIONEWS24 – ZINGONIA) Oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia è stato presentato il nuovo braccetto dell’Atalanta Ahanor. Ecco le sue prime dichiarazioni ufficiali in nerazzurro.

ESORDIO ED EMOZIONI -《Giocare la Champions League ad una giovane età è tanto, ma io sono concentrato sul presente. In particolar modo sul campionato dove vogliamo fare bene. Giocare in un club come l’Atalanta è sempre importante, soprattutto per la fiducia dimostrata. Giocare con i più grandi tendi ad imparare molto, soprattutto certe dinamiche dove è stato determinante e che mi ha formato》

STIMOLI -《Non ho paura perché sono in un’ambiente fantastico dove posso crescere e fare bene. Pensare di giocare con dei campioni che hanno vinto l’Europa League più che spaventare mi entusiasta. Per me è una grande opportunità da cogliere. Ruolo? Spesso venivo riadattato anche sulla fascia, con Juric sto imparando molto anche ad essere un grande difensore》

DALLA CAMPANIA A BERGAMO – 《Sono nato vicino a Caserta e subito all’età di un anno sono andato a Genova. La mia storia è iniziata dove c’era un’abazzia dove si giocava a sette. Sentendo le voci di altri bambini per giocare a calcio gli chiesi se potessi giocare con loro e dopo tre anni sono andato al Genoa》

PRIMI GIORNI A BERGAMO –《Questi giorni sono favolosi, ho dei compagni top dove mi trovo veramente bene. Il ruolo è abbastanza relativo, la priorità è dare una grande mano della squadra: aiutarla anche in fase d’attacco》

CARATTERISTICHE -《Mi reputo molto spensierato e tranquillo. Un ragazzo della mia età può essere difficile da gestire, ma sono circondato da persone che mi vogliono bene sotto tutti i punti di vista》.

PAZIENZA –《Andare in una società abbastanza paziente e soprattutto dove per un giovane come me può crescere e soprattutto migliorare. Tra le tante squadre che mi cercavano ho scelto l’Atalanta perché è un progetto che per un giovane è veramente importante. Vedere uno come Giorgio Scalvini avere avuto un grande impatto è importante》

《》