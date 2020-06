Aic, Calcagno: «Siamo perplessi riguardo lo stop della Serie C»

Aic, le parole del vicepresidente dell’Assocalciatori Calcagno in merito allo stop della Serie C e del campionato femminile

Il vicepresidente dell’Aic Umberto Calcagno ai microfoni de il Corriere dello Sport ha espresso la sua opinione su quanto deciso ieri in Consiglio in merito alla Serie C e non solo.

«Abbiamo votato in linea con quanto deliberato le volte precedenti. Lo stop alla stagione regolare della Lega Pro ci piace molto poco, così come il blocco anticipato dei campionati nei dilettanti. Mentre sul femminile speriamo che questo stop possa rappresentare un punto di partenza per andare subito al professionismo. C’è rammarico, ma prendiamolo come spunto per compiere il vero di salto di qualità».