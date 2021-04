Ajax, Stekelenburg: «Bello tornare a Roma. Non mi rimprovero nulla»

Marteen Stekelenburg, portiere dell’Ajax, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro la Roma

ADDIO ALLA ROMA – «La colpa è stata la mia per non essermi espresso. Sono stati anni difficili, ma da cui ho imparato. Sono stato bene a Roma, è stata una bella esperienza seppur complicata. Sono state esperienze intense, non mi rimprovero nulla».

CONDIZIONE – «Ho recuperato, avevo un problema al ginocchio, ma ho recuperato».

ROMA – «Ora rappresento l’Ajax, ma non ho rivincite da prendermi. Se cercassi rivincite in questo modo sarebbe un problema. È bello torna all’Olimpico, il clima di solito era anche migliore».