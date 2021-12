Ajax, ten Hag: «Vogliamo fare il record di 6 su 6 in Champions»

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro lo Sporting CP

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro lo Sporting CP. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

DICHIARAZIONI – «Potrebbe essere una partita storica. Siamo una squadra ambiziosa e vogliamo battere tutti i record che si presentano davanti a noi. Quindi ci proveremo, anche se sappiamo che tutto è già definito per quanto riguarda qualificazione e primo posto. A Lisbona abbiamo fatto bene, con un grande gioco. Dovremo essere in una buona giornata per ottenere di nuovo un risultato positivo contro lo Sporting. È la squadra campione in Portogallo e sta facendo un’ottima stagione».