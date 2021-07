Ajax, ufficiale il rinnovo di Tadic: «Non va da nessuna parte»

L’Ajax ha ufficializzato il rinnovo di un anno di Dusan Tadic: il comunicato del club olandese

L’Ajax ha ufficializzato il rinnovo di un anno di Dusan Tadic fino al 2024. Accostato al Milan nelle ultime settimane, il fantasista serbo rimarrà ad Amstedam.

Il ds Marc Overmars ha confermato: «Non è un segrego che Dusan giochi un ruolo fondamentale per la squadra. Sia in campo che fuori è un vero leader. Per questo è fantastico poterlo tenere all’Ajax ancora così a lungo. Dusan sta molto bene e sarà un valore aggiunto per l’Ajax nei prossimi anni».

He's going nowhere…🔥 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2021