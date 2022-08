Akanji Inter, il Dortmund fa il prezzo per lo svizzero. Le cifre

L’Inter sonda il terreno per Akanji, mentre il Borussia Dortmund fa il prezzo per la cessione dello svizzero. Le cifre

L’Inter si guarda intorno in caso di partenza di Skriniar e sonda il terreno per Akanj. Secondo quanto riferito da Sportmediaset il Borussia Dortmund avrebbe già fissato il prezzo per la cessione del centrale svizzero.

Il giocatore viene valutato sui 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere visto il contratto in scadenza tra un anno.