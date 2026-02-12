Al-Hilal, scelta shock di Inzaghi: fuori Darwin Nunez e Pablo Marí dalla lista per il campionato

Al-Hilal, il tecnico ex Inter Inzaghi esclude Núñez e Marí: spuntano le ragioni dietro la decisione più discussa

Quando investi pesantemente sul mercato internazionale per rinforzare la squadra, ma la tua lega impone un limite agli stranieri, il rischio di dover fare scelte drastiche è sempre dietro l’angolo. È esattamente ciò che è accaduto all’Al-Hilal di Simone Inzaghi: il club saudita, in piena corsa per il titolo, ha accolto all’ultimo giorno di mercato Karim Benzema, reduce dall’addio all’Al-Ittihad. Per inserirlo nella lista, però, sono stati necessari tagli eccellenti.

Dopo aver dato il via libera al ritorno di Joao Cancelo al Barcellona, Inzaghi ha deciso di sacrificare Darwin Núñez, arrivato dal Liverpool meno di un anno fa e già finito fuori dai piani. Non solo: con il rientro dall’infortunio di Kalidou Koulibaly, anche Pablo Marí – prelevato a gennaio dalla Fiorentina – è stato escluso dalla lista per il campionato. Entrambi resteranno utilizzabili soltanto in Champions League asiatica. Per Núñez il bilancio stagionale parla di 23 presenze, 7 gol e 5 assist complessivi; per Marí, invece, 6 apparizioni tra campionato e coppa continentale.

Nonostante le ultime difficoltà, l’Al-Hilal resta in vetta alla Saudi Pro League, con un punto di vantaggio sull’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo dopo tre pareggi nelle ultime quattro gare. In coppa nazionale la squadra è approdata in semifinale, dove a marzo affronterà l’Al-Ahli di Gedda, mentre in Champions League il prossimo ostacolo sarà rappresentato dagli emiratini dell’Al-Wahda.