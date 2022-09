Al-Khelaifi, ricatti, abusi ed estorsioni: scoppia il caso in Francia

In Francia il presidente del PSG e principe del Qatar, Al-Khelaifi è al centro di un caso di ricatto e abusi nei confronti di un imprenditore

Problemi in Francia per il proprietario del PSG e principe del Qatar, Al-Khelaifi. Il quotidiano Libération ha pubblicato un lungo report in cui il presidente dei parigini risulta coinvolto in un caso di ricatti, abusi ed estorsioni.

La vittima sarebbe un imprenditore franco-algerino. L’uomo, arrestato a gennaio 2020 e incarcerato nel novembre di due anni fa, sarebbe infatti in possesso di documenti sensibili riguardo all’assegnazione del mondiale al Qatar.