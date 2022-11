Albania, la Federcalcio: «Reja sarà ancora CT della Nazionale»

Albania, la Federcalcio risponde alle voci di un cambio in panchina per la Nazionale: le ultime sul futuro di Edy Reja

Non sarà Luigi di Biagio il prossimo CT della Nazionale albanese.

Armand Duka, presidente della Federcalcio, ha confermato la propria fiducia a Edy Reja.

LE PAROLE – «Il CT della Nazionale continuerà ad essere in carica come al solito, non abbiamo preso una decisione. Onestamente non stiamo negoziando o discutendo con nessun altro allenatore al momento. Qualsiasi tipo di notizia che possa circolare sulla questione dell’allenatore è falsa. Non abbiamo ancora interrotto i rapporti con l’attuale allenatore e non abbiamo ancora avviato discussioni con un altro allenatore».