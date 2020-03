Albertini: «Boban? Il Milan ha perso un buon elemento. C’è confusione»

Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della Figc, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Il numero uno del settore tecnico della Figc Demetrio Albertini è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese. Ecco le sue parole

«È complicato, dovremo congelare i campionati dei settori giovanili, quando abbiamo dovuto decidere sul blocco o meno dei corsi per allenatori sul territorio c’è stato caos perché le situazioni erano diverse. Ma ora la priorità è la ripartenza».

ITALIA – «Io sono orgoglioso di essere italiano, anche se siamo a volte un po’ superficiali. Ma questo paese nelle difficoltà ha un senso di appartenenza che pochi hanno e un grande senso di solidarietà».

MILAN – «Secondo me al Milan c’è grande confusione. Poi, da una parte c’è un amico e dall’altra una persona, Gazidis, che ho incontrato poche volte. Credo che il Milan abbia perso un elemento valido, ma è come in uno spogliatoio: se ci sono tanti fuoriclasse, tante teste che non vanno d’accordo».