Lotta Scudetto Napoli Inter, Aldo Serena: «Lautaro sta attraversando un momento difficile, Lukaku senza Kvara è più centrale»

Lotta Scudetto tra Napoli e Inter, le parole di Aldo Serena sul momento che stanno vivendo Lautaro Martinez e Romelu Lukuku

Aldo Serena in una intervista a Il Mattino ha parlato della Lotta Scudetto che vede protagoniste Napoli e Inter. Di seguito le sue parole in particolare confrontando i due attaccanti: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Di seguito le sue parole.

CHI STA MEGLIO TRA LAUTARO E LUKAKU – «Il Toro ha attraversato un momento difficile, con scarsa condizione fisica. Non ha mai avuto un vero riposo e ha pagato dazio con un periodo buio. Quando un attaccante inizia a non stare bene e a non segnare, si innervosisce. Contro la Juve non ha dato il meglio sotto porta, ma ha comunque fornito una buona prestazione. Anche Lukaku ha avuto un avvio difficile; probabilmente aveva bisogno di adattarsi ai metodi di allenamento di Conte ed era un po’ imballato. Ora, però, sembra essere nella fase di appoggio, fondamentale per il gioco. È un giocatore importante non solo nelle conclusioni, ma anche nella costruzione finale».

9 GOL A TESTA – «Con la partenza di Kvara, Big Rom è diventato il punto di riferimento offensivo del Napoli. Si è dimostrato utile anche nelle combinazioni e negli inserimenti di giocatori come McTominay o Anguissa. È sempre lui il vertice per le sponde, nell’allargare il gioco e nel creare spazi per gli incursori».

NERVOSISMO DI LAUTARO DOPO IL KO CON LA JUVE – «Ho visto le immagini e, sinceramente, non saprei decifrare il labiale. Ci saranno gli organi competenti a giudicare e attendo il loro responso. Tuttavia, posso dire che Lautaro è un attaccante onesto ed era consapevole di aver commesso un errore. Si riferisce alle due o tre occasioni sprecate, in particolare quel piattone di destro su assist di Dumfries: un attaccante freddo e lucido avrebbe dovuto segnare. Su quell’errore si riflette tutto il nervosismo del post partita».