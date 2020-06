Alessandro Altobelli e la storia d’amore con l’Inter – VIDEO

Dall’esordio in Serie C con il Latina alla gloriosa carriera all’Inter: la storia dell’ex bomber Alessandro Altobelli – VIDEO

«Sono nato nerazzurro e mi viene ancora la pelle d’oca se ripenso alla mia carriera. Ho sempre voluto giocare nell’Inter». Con queste parole Alessandro Altobelli riassume la sua storia d’amore con l’Inter durata undici stagioni.

Dall’esordio in Serie C con il Latina a soli diciassette anni alla chiamata del Brescia, per poi passare finalmente all’Inter e coronare il sogno che Altobelli coltivava fin da bambino.