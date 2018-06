Alex Sandro, il rinnovo non arriva: la cifra offerta dalla Juventus

I bianconeri presentano un’offerta da 4 milioni di euro per Alex Sandro fino al 2022, ma il brasiliano ancora non accetta: aspetta il Manchester United?

A che punto sono le trattative tra la Juventus e i procuratori di Alex Sandro per il rinnovo del contratto? La formazione bianconera ha già messo a segno il colpo Mattia Perin che si unisce ai ritorni di Caldara e Spinazzola dal prestito con l’Atalanta. La prossima mossa della Vecchia Signora è quella di blindare il terzino sinistro brasiliano Alex Sandro, reduce da una stagione altalenante ma comunque sempre richiesto dai top club europei. Da diverso tempo Marotta ha presentato un’offerta per l’estensione dell’attuale vincolo contrattuale fino al 2022, ma l’entourage del brasiliano ha preso tempo.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere di Torino, infatti, la Juventus ha presentato un’offerta complessiva da 4 milioni di euro annuali fino al 2022 per Alex Sandro. Il terzino brasiliano percepisce attualmente 2,8 milioni di euro e avrebbe un sostanziale aumento in caso di accordo con i bianconeri. Tuttavia, non è ancora arrivato il sì definitivo da parte del calciatore ex Porto: è stallo per il rinnovo, visto che l’entourage del brasiliano ha consigliato di aspettare possibili offerte sul mercato dai top club che si erano mossi sulle sue tracce nei scorsi mesi, a partire dal Manchester United.